Zu Esch, zu Beggen an zu Uewerkuer hat et um Freideg geknuppt. Donieft gouf et nach zu Buerschent e Brand.

Méi fréi am Owend waren zu Esch an der Rue Jean-Pierre Michels zwee Autoen anenee gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt. Géint 18 Auer sinn an der Beggener Strooss an der Stad en Auto an e Moto net laanscht enee komm. Hei gouf och ee Mënsch blesséiert. An zu Uewerkuer ass um 21 Auer e Motocyclist gefall a verwonnt ginn.

Zu Buerschent huet et dann hënt géint Véierel vir 3 an der Groussgaass op enger Spillplaz gebrannt. Hei ass awer kengem eppes geschitt.