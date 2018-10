D'Nordstad gëtt méi realistesch, all 6 Gemenge soe sech elo bereet fir Fusiounsgespréicher. D'Wort schreift dat e Samschdeg de Moien.

Virun engem Mount hate jo d'Gemengeréit vun Ierpeldeng, Ettelbréck a Schieren decidéiert, fir mat Fusiounsgespréicher unzefänken. Och Colmer-Bierg, Bettenduerf an Dikrech wëlle sech elo also enger méiglecher Fusioun, iwwer déi schonn esou laang geschwat gëtt, net verschléissen. De Sujet soll op den Orde du jour vum nächste Comité politique kommen.



En Afloss kéint dës Gemeng och op d'Walbezierker hunn, well ebe 5 vun de 6 méigleche Fusiounspartner aus dem Norde géife kommen an eng, Colmer-Bierg, aus dem Zentrum. Zuel vun den Awunner géif bei ongeféier 25.000 leien, woumat ee just e puer Awunner manner hätt, ewéi Déifferdeng, déi drëttgréisste Gemeng am Land.