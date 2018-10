Hei sinn 2 Gefierer, esou wéi Zeien eis et matgedeelt hunn, frontal anenee gerannt. D'Rettungsdéngschter, d'Pompjeeën an d'Ambulanzen, an d'Police sinn op der Plaz. Scho kuerz nom Accident koum et op dëser Plaz zu engem Réckstau, dat och a béid Richtungen, well d'Leit, déi a Richtung Stad ënnerwee waren, hei méi lues gemaach hunn, fir ze kucken.Béid Spuren a Richtung Esch si blockéiert, den Trafic leeft iwwert d'Spur vun der Sortie Esch Lankelz.