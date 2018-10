© Antonio Tajani

Wéi ginn d'Walen aus? Et kann ee just spekuléieren, mä wie e mengt, dee weess näischt, heescht et. Et hëlleft awer villäicht sech d'Resultater vun der leschte Kéier - vun 2013 - unzekucken. Wie krut viru 5 Joer d'Reschtsëtz? Wat ass dës Kéier méiglech?





Rechtsëtz bei de Walen / Analyse vum Carinne Lemmer



Sonndes owes 20. Oktober 2013. D'Resultater vun de virgezunnen Neiwale si gewosst, d'CSV bleift déi stäerkste Kraaft mat 23 Sëtz, verléiert awer 3 Sëtz. D'DP wënnt 4 Sëtz, kënnt elo op 13. D'LSAP behält hir 13 Deputéiert. Déi Gréng verléieren ee Sëtz a kommen op 6. D'ADR kritt 3 Sëtz, -1, an déi Lénk verduebelen sech op 2 Sëtz. Blo-Rout a Gréng di sech zesummen fir eng Koalitioun a regéiere mat 32 vu 60 Deputéiert déi nächst 5 Joer – eng Première hei am Land.

Eise Walsystem ass am Walgesetz virginn, aus Stëmme gi Sëtz. Och Reschtsëtz gëtt et, well beim 1. Opdeelen net all d'Sëtz verdeelt kënne ginn. Déi méi grouss Parteie profitéiere méi vum Lëtzebuerger System, wéi déi kléng. Am Norden an am Osten ass et schwiereg, fir et als méi kleng Partei iwwerhaapt an d'Chamber eranzepacken. Dëst d'Kéier brauch een am Osten 12,5% fir e feste Sëtz, 10% sinn et am Norden. 4,2% am Süden a 4,5% am Zentrum. Ass een an där Géigend vun de Stëmmen huet ee gutt Chancen op e Reschtsëtz.

10 där Reschtsëtz, vun de 60, gouf et 2013.

Am Süden haten CSV (Sylvie Andrich-Duval), LSAP (Yves Cruchten) ee kritt an och d'ADR (Fernand Kartheiser). Hei geet jo bei der CSV kee Jean-Claude Juncker méi mat, deen am Walkampf awer och guer keng Roll gespillt huet. Déi Chrëschtlech-Sozial wëllen am Süde mat enger ganzer Rei Deputé-Mairen punkten an dem Spëtzekandidat Marc Spautz. 8 Sëtz vun den 23 hat d'CSV déi leschte Kéier kritt, d'LSAP der 7. Bei der LSAP si mat virop dem Jean Asselborn all déi grouss Nimm nees mat derbäi. Et sief drun erënnert, datt déi leschte Kéier en Taina Bofferding, Claudia Dall'Agnol, Roger Negri, respektiv Simone Asselborn-Bintz just nogeréckelt sinn, well d'LSAP an d'Regierung komm ass. Wär dat net méi de Fall, rëtscht och keen no. Fir d'ADR geet am Süden och de Fred Keup mat an d'Course.

Am Zentrum kënnt et zum Showdown vun de Spëtzekandidaten, an engem Bezierk, wou mol keng 35% vun de Leit dierfe wiele goen. Déi national Spëtzekandidaten trieden hei géinteneen un: Bettel, Schneider, Wiseler a Bausch, wann een dee kann do derbäi zielen. Bei der CSV gëtt gekuckt, wéi d'Viviane Reding ofschneit. Am Zentrum haten déi leschte Kéier d'CSV (Marc Lies) an d'DP (Alexandre Krieps) d'Reschtsëtz kritt.

Am Osten geet et méi roueg zou. Packt d'ADR et nees an d'Chamber? Wéi vill Stëmme kann den Daniel Frères fir d'Pirate sammelen? Wéi staark gëtt d'CSV a behält d'DP hir zwee Sëtz? 2013 war ee vun den zwee Reschtsëtz fir d'DP (Lex Delles) an deen aneren fir d'CSV (Léon Gloden).

Bleift dann nach den Norden, wou 9 Deputéiert dierfe gewielt ginn. Packen déi Gréng et dës Kéier – ouni de verstuerwene Camille Gira, ouni Christiane Wickler, mä mat engem Claude Turmes? Si haten déi leschte Kéier ee vun den 3 Reschtsëtz kritt. Mat 10% ass d'Hürd fir et als Partei ze packen, och ganz héich. Déi aner zwee Reschtsëtz ware viru 5 Joer fir d'LSAP (Claude Haagen) a fir d'CSV (Ali Kaes).

Am Ganzen triede 547 Kandidaten aus 10 verschiddene Parteie fir déi 60 Sëtz an der Chamber un.