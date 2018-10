D'CFL, d'DB an d'Secouristen aus Lëtzebuerg an Däitschland wäerten um Samschdeg de Mëtteg zesummen eng Übung duerchféieren, déi och den Trafic beaflosst.

© RTL (Archiv)

Den Eeschtfall üben. Dat ass d'Zil vun engem groussen Exercice e Samschdeg de Mëtten am däitschen Igel.

Un dësem bedeelegt sinn d'Deutsche Bahn, d'CFL, sou wéi däitsch a Lëtzebuerger Secouristen.

En Zuch, deen aus dem Grand-Duché kënnt, wäert eng Héichspannungs-Leitung matrappen, dono geschitt eng Vollbremsung, e Passagéier geréit a Panik, mécht mam Noutschalter d'Dir op, spréngt aus dem Zuch a bleift op blesséiert op de Gleiser leien.



Ënner anerem geet et drëm, déi intern Informatiounsweeër an d'Zesummespill tëscht de verschiddenen Acteuren duerch ze spillen.



Wéinst dëser Sécherheetsübung kann et op där Plaz zu Problemer am Autostrafic kommen.