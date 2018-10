X

An enger schwéierer Zäit huet hie versicht, de Leit ee Fonke vu Normalitéit ze ginn an de Kanner nom haarde Krich erëm Séisses z'iwwerreechen.



Am Wanter 1944, just nodeems d’Amerikaner Lëtzebuerg eng éischte Kéier befreit hunn, huet sech de Corporal Richard Brookins als Kleesche verkleet, fir d’Kanner zu Wolz ze beschenken.





Elo ass de Mann am Alter vun 96 Joer gestuerwen. 2016 hat hien fir seng Verdéngschter am Krich, déi héchste militäresch Éieren zu Lëtzebuerg kritt.Reegelméisseg ass den "American Saint Nick" zréck op Lëtzebuerg komm, fir mat der selwechter Jeep wéi deemools duerch d'Stroosse vu Wolz ze fueren, wéi z.B. 2014, genau 70 Joer nodeems en de Kleesche fir d’Wëlzer Kanner gespillt hat.