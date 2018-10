An der Nuecht op e Samschdeg gouf ee Grupp vu 4 jonke Männer an enger klenger Gaass hannert dem Palais an der Stad vun engem anere Grupp iwwerfall.

Wéi d’Police mellt, wiere 5 bis 6 Männer géint 2 Auer op d’Affer lassgaangen an hunn deene de Portmonni, d’Handyen, d’Aueren an och eng Jackett mat Pelz dru geklaut. D'Jonker goufen zum Deel blesséiert a koume mat der Ambulanz an d'Spidol.



D’Täter wieren a Richtung Fëschmaart fortgelaf.



Wéi d’Police präziséiert, wieren d’Täter tëscht 18 an 22 Joer al. Si hätte franséisch ouni Akzent geschwat. Ee vun de Männer hätt nordafrikanesch Originnen, an hätt hellbrong kuerz Dreadlocks gehat.