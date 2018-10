"Rise for Climate" Rassemblement op der Clairefontainesplaz (13.10.2018) A gutt 80 europäesch Stied sinn um Samschdeg Bierger a Biergerinnen zesummekomm, fir sech prett fir d'Lutte géint de Klimawandel ze weisen, och zu Lëtzebuerg.

''Rise for Climate'', also Opstoe fir de Klima, heescht d'Initiativ, där hir weltwäit Aktiounen an der Haaptsaach iwwer déi sozial Reseauen organiséiert ginn.



Och op der Clairefontainesplaz hei an der Stad gouf um Samschdeg am fréien Nomëtte fir de Klima gestanen, diskutéiert a gesongen.