Dat ass elo de Moritz Ruhstaller.

Soss nach am Exekutivbureau sinn: Ben Stemper (Vize-President), Alessandro Orellana (Secr. Général), Diogo Gândara (Member) an Noémie Ney (Member).







Eng 85 Jonker hunn am Cercle Cité an der Stad iwwer Resolutiounen debattéiert. Do huet een der 4 gestëmmt, heescht et an engem Communiqué.

Eng zum Thema Mënschenhandel, eng zur Reform vun der Fonction publique, eng zum Thema Whistleblowers an eng iwwer d'Liewensqualitéit zu Lëtzebuerg.