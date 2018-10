© RTL Archivbild

Ee Blesséierte gouf et kuerz no Hallefnuecht an engem Accident op der A7 Direktioun Fridhaff tëscht dem Gréngewald an dem Waldhaff. Zwee Ween hate sech hei ze pake kritt

Géint 4.30 Auer e Sonndeg de Moien war op der Paräisser Plaz an der Stad en Automobilist mat sengem Gefier an d'Fassade vun engem Gebai gerannt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Géint 09.40 Auer gouf zu Ettelbréck an der Rue Pierre Wiser eng Persoun vun engem Auto ugestouss an dobäi blesséiert.Weider mellt den 112, dass kuerz virun 10.15 Auer tëscht Dondel a Bur en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt war. Eng Persoun gouf verwonnt.