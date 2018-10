An der Nuecht op e Sonndeg huet d'Police tëscht 23.30 an 03.30 Auer zu Ollem an zu Habscht Alkoholskontrollen duerchgefouert.

© RTL Archivbild

Am Ganze goufen 137 Automobilisten op Uerder vum Parquet kontrolléiert. Bei 6 Persoune war den Otemtest positiv an 1 Permis gouf nach op der Plaz agezunn.Weider mellt d'Police nach 8 Virfäll mat juristesche Suitten an 3 Mol gouf et en Avertissement.

Alkoholiséiert Chaufferen och op anere Plazen am Land

16h10 - In Luxemburg/Kirchberg wurde eine Autofahrerin gemeldet, welche offensichtlich betrunken ihren Wagen in Richtung Autobahn steuerte. Eine Polizeistreife konnte den Wagen kurze Zeit später stoppen. Hierbei musten die Beamten feststellen, dass der Wagen an der Vorderseite starke Beschädigungen aufwies und einen platten Vorderreifen hatte. Ein Alkoholtest der Frau verlief positiv. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass dieselbe seit 2010 infolge eines ministeriellen Führerscheinentzuges nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund dieser Erkenntnisse die Beschlagnahme des Wagens an. Strafanzeige wurde erstellt.

18h20 - Ein äusserst motivierter Sportwagenfahrer raste auf der Autobahn A3 in Richtung Luxemburg-Stadt, in Höhe der Raststätte Aire de Berchem, mit stark überhöhter Geschwindigkeit an einem Streifenwagen der Verkehrspolizei vorbei. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, dass er glaubte lediglich einen Rettungswagen überholt zu haben. Rasch stand jedoch auch fest, dass der Mann dem Alkohol stark zugesprochen hatte. Alkoholtest positiv, Führerscheinentzug.

19h55 - In der rue de Soleuvre in Differdingen kam es zu einem Auffahrunfall in welchem drei Wagen impliziert wurden, Alkoholtest des Unfallfahrers positiv, Führerscheinentzug. Bei dem Unfall wurde niemand verwundet.

20h45 - Auf der Autobahn A1, in Fahrtrichtung Kirchberg, kam ein Autofahrer infolge einer Benzinpanne auf der rechten Fahrspur im Eingang Tunnel Howald mit seinem Auto zum Stillstand. Vor Ort stellten die Beamten der Verkehrspolizei jedoch auch fest, dass der Fahrer vollgetankt hatte, welches der Alkoholtest deutlich bestätigte. Führerscheinentzug war die Folge.

Gegen Mitternacht kam es infolge eines missglückten Überholmanövers auf der Autobahn A7, in Richtung Luxemburg, Höhe Kirchberg zu einem Unfall zwischen 3 Fahrzeugen. Ein Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verwundet und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Eine Unfallbeteiligte hatte jedoch unter zu hohem Alkoholeinfluss am Steuer Platz genommen, Alkoholtest positiv, Führerscheinentzug.

00h45 - Seitens der belgischen Polizei wurde ein Autofahrer gemeldet, welcher mit hoher Geschwindigkeit und vermutlich unter Alkoholeinfluss von St. Vith (B) in Richtung Grossherzogtum fahren würde. Eine Polizeistreife aus Ulflingen konnte den Fahrer kurze Zeit später in Wemperhardt stoppen und stellte fest, dass der Fahrer deutliche Anzeichen von Trunkenheit aufwies, welches ein Alkoholtest auch bestätigte. Führerscheinentzug.

02h40 - In Diekirch machte ein Autofahrer auf sich aufmerksam, indem er in falscher Richtung in die rue de Stavelot einbog. Als die Polizeistreife das Blaulicht einschaltete um den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, gab dieser Vollgas und befuhr die Einbahnstrasse mehrere Meter bevor er den Wagen an der Strassenseite abstellte. Der Fahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, Test positiv, Führerscheinentzug.

02h50 - In Bech-Kleinmacher, Quai de la Moselle, wurde ein Autofahrer schlummernd in seinem Wagen, welchen er kurz vorher im Grünen abgestellt hatte, vorgefunden. Alkoholtest positiv, Führerscheinentzug.

03h15 - Ein weiterer Autofahrer wurde in der rue Joseph Merten in Diekirch auffällig und somit gestoppt. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv, Führerscheinentzug.

03h20 - In Luxemburg-Stadt machte ein Autofahrer durch seine äusserst sportliche Fahrweise in der Allée Scheffer (Glacis) auf sich aufmerksam. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer und musste zu hohen Alkoholeinfluss feststellen. Führerscheinentzug etc.

03h45 - In der rue du Brill in Foetz wurde eine Fahrerflucht gemeldet, wobei ein Autofahrer gegen einen stationierten Wagen fuhr und anschliessend flüchtig ging. Eine Fahndung nach dem Fluchtwagen wurde in die Wege geleitet und der Unfallfahrer konnte zu Hause angetroffen werden. Derselbe stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch jede Amtsshandlung. Demselben wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt, Strafanzeige und Führerscheinentzug.