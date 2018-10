X

huet TNS Ilres - am Optrag vum Lëtzebuerger Wort a vun RTL - e representativen Echantillon vun 1.017 Wieler iwwer 18 Joer gefrot, fir nach e ganz aktuelle Politmonitor virzeleeën. Mat Wäerter vu virum Walsonndeg!Fir 7 vun 10 Wieler ass den Ausgang vun de Wale perséinlech wichteg, awer just 4 vun 10 Wieler hu sech eegenen Aussoen och fir de Walkampf interesséiert.Interessant ass och de Verglach tëscht den Hoffnungen an den Erwaardungen:8 vun 10 Wieler erwaarden e Koalitiounswiessel. 23 Prozent gesinn een als "ganz sécher" un, 57 Prozent als "éischter warscheinlech".Wat d'fir déi nei Regierung ugeet, esou sinn do d'Favoritten iwwer déi lescht Méint identesch bliwwen, ma hir Prozenter an de "Stëmmungen" hunn awer evoluéiert:1) CSV-déi gréng leien ëmmer vir: 18% (Juni 2018), 17% (26.9.-1.10.), 18% (4.-10.18)2) DP-LSAP-déi gréng leien ëmmer op 2. Plaz: 13% (Juni 2018), 16% (26.9.-1.10.), 17% (4.-10.18)3) CSV-DP kommen ëmmer just op Plaz 3: 11% (Juni 2018), 12% (26.9.-1.10.), 14% (4.-10.18)Bei denergëtt sech e liicht anert Bild:Bei der Stëmmung vum 4. bis den 10. Oktober hunn do nämlech zwou Koalitiounen d'Nues vir mat jeeweils 26 Prozent: CSV-DP an CSV-déi gréng.Bei den Ëmfroe virdrun hat Schwaarz-Gréng ëmmer d'Nues vir, ma do huet Schwaarz-Blo an der Lescht opgeholl.Opfälleg sinn déi deels géigesätzlech Tendenze bei de Wënsch an den Erwaardungen.

Weider Resultater

Wat d'Verantwortung vun der aktueller Regierung fir déi wirtschaftlech Lag vum Land ugeet, gesi 65 Prozent vun de Leit d'Regierung staark oder esouguer ganz staark involvéiert.Wat de qualitative Wirtschaftswuesstem ugeet, esou spillt dee fir 73% vun de Leit eng Roll.De Sondage huet och gefrot, wéi d'Wieler de Walkampf vun de Parteie gesinn, wou si sech informéiert hunn, wéi si d'Aarbecht vu Regierung, Oppositioun a Parteie bewäerten.An da gouf och gefrot, wéi eng Eegeschaften d'Wieler bei de Spëtzekandidate vun de 4 grousse Parteien am meeschte gesinn.