Géint 12.15 Auer sinn um Hareler Potto eng Camionnette an e Mobil Home aneneegerannt. 2 Persoune goufe blesséiert.

Zu Märel si géint 12.25 Auer 2 Autoen net laanschtenee komm. Hei gouf 1 Persoun blesséiert.



Eng déck Stonn dono huet et nach emol zu Märel geknuppt. Och hei waren zwee Autoen am Coup. 1 Persoun gouf verwonnt.



Um 14.15 Auer ass tëscht Tandel a Fueren en Auto an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.



Um 14.30 Auer ass op der N1 Rued-Sir Richtung Nidderaanwen en Accident geschitt, bei deem 2 Autoen anenee gerannt sinn. Et blouf beim Materialschued.



Kuerz viru 16 Auer ass tëscht Holzem an Dippech e Motocyclist gefall. 1 Persoun gouf verwonnt.