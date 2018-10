No der Elefanteronn hunn d'Spëtzekandidate vun DP, Déi Gréng an der LSAP e Patt am RTL-Walzelt gedronk a sinn duerno zesummen an de Staatsministère gefuer.

Bettel no Gespréicher am Staatsministère (14.10.2018) No der Elefanteronn hunn d'Spëtzekandidate vun DP, Déi Gréng an der LSAP e Patt am RTL-Walzelt gedronk a sinn duerno zesummen an de Staatsministère gefuer.

Et goung drëms, een Debriefing vun der Regierungsaarbecht ze maachen, sou de Xavier Bettel no der Entrevue géintiwwer RTL. Et huet ee fir d'éischt d'Walanalys vun de Regierungsparteien gemaach an et huet ee festgestallt, datt d'Koalitioun net ofgewielt gouf.D'Parteigremie solle sech jo um Méindeg gesinn.Um 9 Auer geet de Xavier Bettel bei de Grand-Duc Henri, wou hie seng Demissioun als Premier gëtt a seng Analys vun der Situatioun no de Walen gëtt. Hie wäert mech mandatéieren fir d'Affaires Courantes. Um 10 Auer ass dann ee Regierungsrot.Et wier um Grand-Duc ze decidéieren, wéi et weidergeet, mä mir hunn eng Confirmatioun fir déi lescht 5 Joer krut, sou de Xavier Bettel.