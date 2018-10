Wéi d'Police mellt, huet en Auto e Sonndeg den Owend am Tunnel Grouft Feier gefaang an ass komplett verbrannt. D0Fuerbunn gouf staark beschiedegt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Eng Automobilistin war um 21.45 Auer Direktioun Norden ënnerwee, wéi hire Won am Tunnel Grouft ugefaang huet mat dämpen. D'Fra ass stoe bliwwen, kuerz Zäit drop stoung hiren Auto och schonn a Flamen.D'Rettungsekippe vun Nidderaanwen goufen op d'Plaz geruff. Déi haten de Brand séier ënner Kontroll, konnten awer net verhënneren, dass den Auto komplett ausgebrannt ass.Wärend de Läsch- an Opraumaarbechten war den Tunnel op der A7 ganz fir den Trafic gespaart. Ma de Virfall kéint an den nächsten Deeg nach fir Problemer suergen. D'Fuerbunn gouf därmoosse staark beschiedegt, dass déi riets Bunn bis op Weideres net méi befuerbar ass.