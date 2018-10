© RTL Archivbild

Chamberwalen: Analys vum Raphaël Kies / Reportage Eric Ewald



An den Ae vum Politikwëssenschaftler vun der Uni Lëtzebuerg dierft d'CSV wuel groussen Drock a vill Konzessioune maachen, fir dach an d'Regierung ze kommen. Zu enger CSV-DP-Regierung kéim et awer wuel nëmme mat engem Premier Xavier Bettel, woubäi d'Fro wär, wéi dat vun den CSV-Wieler géif opgeholl ginn.

Eng nei 3er-Koalitioun kéint iwwerdeems domat justifizéiert ginn, dass DP an LSAP net Stëmmen un déi grouss, mä un déi kleng Parteie verluer hunn, sou de Raphaël Kies, deen d'Iwwerraschung vun aneren Analysten no de Walen deelt. Fir hien ass et virun allem interessant ze kucken, wou d'Stëmme fir d'Piratepartei hierkommen - wuel éischter vun de jonke Wieler.

Déi Gréng hätten och méi Sëtz gewonne wéi virgesinn, wougéint d'CSV an der ganz schwiereger Lag wär, wahrscheinlech net an der nächster Koalitioun dobäi ze sinn, ëmmerhin wiere si eng zweete Kéier an der Oppositioun.



Dem Politikwëssenschaftler vun der Uni Lëtzebuerg no wär awer och d'LSAP net gutt drun. Si hu jo e puer Prozentpunkte verluer. Dat Eenzegt, wat d'Partei nach rette kann, ass awer mat an d'Regierung ze kommen an hir Wieler an Zukunft nees méi vu sech z'iwwerzeegen.

Dogéint wär d'DP an enger idealer Positioun, well et keng Regierung ouni si gëtt.

Zu deene Grénge sot de Raphaël Kies dat heiten: De François Bausch envisagéiert och eng Vollekspartei ze ginn. Jonk Wieler wären iwwerdeems wuel méi bei d'Pirate gaange wéi z.B. bei déi Lénk.