D'Partei-Leedunge vun DP, LSAP an déi Gréng decidéieren, ob et eng 2. Gambia-Regierung gëtt oder net. De politeschen Aussoen geet et an déi Richtung.

Och d'CSV schéngt sech domadder offonnt ze hunn.Fir– de grousse Gewënner vun de Walen – ass eng zweet Blo-Rout-Gréng-Regierung logesch, nodeems déi Gréng mat 3 zousätzleche Sëtzer op 9 kommen an domadder d'Verloschter vun de Partner quasi kompenséieren.D', déi just ee Sëtz verluer huet, kéint an dëser Konstellatioun de Staatsministère behalen a fir si schéngt d'Weiderféieren den éischte Choix ze sinn.Bei der, déi 3 Sëtzer verluer huet a mat 10 Sëtz elo um niddregste Stand zanter dem Zweete Weltkrich ass, besteet net op de Poste vum Premier. Fir de Rescht ass ee prett, fir Gespréicher iwwert d'Suite vun der 3er-Koalitioun.D'DP huet hire Comité directeur e Méindeg den Owend beienee geruff. Do virdru geet de Xavier Bettel nach emol bei de Grand-Duc, deen hei wuel en Informateur wäert nennen.Sollt et vun den aktuellen 3 Majoritéitsparteie gréng Luucht fir d'Suite vu Gambia ginn, dierften d'Koalitiounsgespréicher relativ féx ufänken.Antëscht gi sech bei derd'Wonne geleckt. Et ginn ëmmer méi Stëmmen, déi "tabula rasa" fuerderen. An der Mëttesstonn war den Nationalcomité beieneen. En Dënschdeg den Owend ass den Nationalrot zesummen.Fir den CSV-Europadeputéierte Frank Engel mussen all d'Posten nei besat ginn, fir eng Erneierung vun der Partei. Ënnert anerem d'Nord-Deputéiert Martine Hansen an den Zentrum-Deputéierte Serge Wilmes stinn an de Startbléck.