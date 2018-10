© Annick Goerens (RTL)

Wat sech zanter gëschter Owend erauskristalliséiert huet, steet zanter de Mëtteg offiziell fest: d'LSAP, déi „éiweg Regierungspartei“, wéi se dacks sarkastesch genannt gëtt, wëll mat BLO a GRÉNG negociéiere fir eng Gambia-Regierung 2.0. D'Parteileedung huet dem Etienne Schneider an der Mëttegstonn dofir unanim den Optrag ginn. Eng Analys.





Nom schlechten Resultat vun der LSAP Wei geet et virun bei de Sozialisten? Et gouf sech kritesch mam schlechtste Resultat vun der LSAP zënter dem 2. Weltkrich befaasst.



Donieft gouf sech de Mëtteg awer och ganz kritesch mam schlechtste Resultat vun der LSAP zanter dem Zweete Weltkrich befaasst. D'Sozialisten hunn 3 Sëtz verluer an national just nach 10 Sëtz. Vill Deputéiert sinn den Ament nach net erëm gewielt, wat sech mat enger Regierungsbedeelegung an engem No-Réckelen natierlech nach kéint veränneren.



Dozou gehéieren de Franz Fayot, d'Cécile Hemmen, d'Francine Closener, Tess Burton, d'Claudia Dall'Agnol, d'Simone Asselborn-Bintz, d'Taina Bofferding, d'Lydia Mutsch an och ganz batter de Parteipresident Claude Haagen souwéi de Generalsekretär Yves Cruchten. Mussen d'Parteispëtzten den Hutt huelen? De Claude Haagen: "Nee d'Mandater vum Parteipresident a vum Generalsekretär lafe souwisou no den Europawalen of.



Mir hunn nach knapps 200 Deeg, da sinn Europawalen, déi mussen och preparéiert ginn. Wat elo meng Persoun oder d'Persoun vum Yves Cruchten als Generalsekretär ugeet, do kann ech iech net drop äntweren, dat ass nach vill ze vill fréi. Ech denken, dass dat herno am Kader vun enger Erneierung vun der Partei oder vum Kongress determinéiert gëtt."



Den Etienne Schneider war awer ugetruede fir Premier ze ginn, wat gëtt elo doraus? "Bein lauschtert mol, d'Walresultat ass kloer. Mir sinn zwar ëmmer nach zweetstäerkste Partei, mee mir hunn awer 3 Sëtz verluer. Eng DP huet nëmmen ee Sëtz verluer an ech mengen, wann een d'Mandatszuel kuckt, dann ass déi Fro beäntwert." esou den Etienne Schneider.



Et gouf och scho gëscht Owend Stëmmen, sou héiert een aus Partei-Kreesser, déi no Oppositioun an Erneierung gejaut hunn, ma d'Parteileedung huet entscheet, et solle Koalitiounsgespréicher ginn. Ma de Sozialiste wär awer kloer, dass sech eppes ännere muss. Et kéint een net politics as usual maachen, betount de Fraktiounschef Alex Bodry: "Ech mengen t'ass ganz kloer, dass egal wat duerno d'Resultat vun deene Verhandlunge wäert sinn, bleift et, dass mer eis mussen nei opstellen, eis Organisatioun iwwerkucken, den alen Opbau den mir hunn an eise Sektioune mat Comitéen an Ënnercomitéen, dat entsprécht sécher net méi den Zäite vun haut.



Dann Kompetenzen ausbauen a wesentleche Beräicher, dat ass déi zweet Prioritéit. Dann denke mer, dass mer wat d'Formatioun vu Memberen an d'Ënnerstëtzung vu jonke Kandidaten a Kandidatinnen ugeet, dass mer dat Muer mussen ugoen a laangfristeg opbauen. Also ech denken, dass et egal wéi et ausgeet fir eis Partei, een Ëmbroch muss kommen an der nächster Zäit."



D'Koalitiounsgespréicher ginn also entaméiert. Iert et dann awer an eng Regierung kéint goen, misst d'Basis op engem LSAP-Kongress iwwer de Koalitiounsaccord ofstëmmen. Do kënnt et dann drop un wéi vill vun de roude Linnen déi den Etienne Schneider am Walkampf gesat huet, geaffert gi fir an der Regierung ze bleiwen.