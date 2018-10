Um Méindeg war bei der CSV den Nationalcomité beieneen, en Dënschdeg ass et dann um Nationalrot, an da wäert feststoen, wéi et weider geet.

D'CSV hat e Méindeg an der Mëttesstonn Nationalrot. Et fillt ee sech à priori net fir Gespréicher erwënscht, sot dono den Europadeputéierten Frank Engel. Seng Partei géif et bedauerlech fannen, als stäerkste Partei vun der Regierungsbildung ausgegrenzt ze ginn. D'DP, d'LSAP an déi Gréng wéilten d'CSV ganz bewosst vun enger Regierung ewech halen.

Wichteg wier et awer elo, no vir ze kucken an do deet sech dann och Parteiintern eppes. Sämtlech Gremien wäerten an den nächste Wochen erneiert ginn an do wäert dann och nach eng Kéier den Inhalt vun der Walcampagne op de leescht geholl ginn, esou de Frank Engel.





Extrait Frank Engel



Extrait Marc Spautz



All d'Poste sinn nei ze besetzen, betount nach de Frank Engel präziséiert awer, datt dat éischter eppes mat de Statutten, wéi mam Walresultat ze dinn huet an dat confirméiert och de Parteipresident Marc Spautz. Hie kéint säi Mandat theoretesch nach verlängeren.

Extrait Claude Wiseler (1)



Ob de Marc Spautz dat Mandat dann och verlängere wëlldat wollt hien um Méindeg nach net soen. Hie vertréischt d'Press an d'Ëffentlechkeet bis en Dënschdeg den Owend, da kënnt nämlech den CSV-Nationalrot zesummen, deen héchste Gremium an der Partei.Eng ähnlech Äntwert koum och vum Fraktiounschef Claude Wiseler, wéi hien no senger Zukunft gefrot gouf. Och hie wëllt eréischt en Dënschdeg den Owend méi zu senger Zukunft an der Partei soen.

Extrait Claude Wiseler (2)



Och iwwert d'Motivatioun fir virun ze fueren, wollt de Claude Wiseler um Méindeg näischt soen.

Extrait Martine Hansen



Bësse méi gespréicheg war dogéint d'Martine Hansen, déi am Norden jo déi meescht Stëmme krut. Op d'Nofro vun de Journalisten hin, huet d'Martine Hansen dann nach präziséiert, datt si bis elo nach ëmmer an hirem Liewen bereet war, fir Verantwortung z'iwwerhuelen an dat géif och esou bleiwen.

Esou datt ee gespaant ka sinn, wat d'CSV en Dënschdeg nom Nationalrot annoncéiert.