"Laanscht Gréng kënnt keen!" (15.10.2018) Déi meeschte Freed gouf et e Sonndeg ouni Zweiwel bei déi gréng an dat huet jo och e gudde Grond.

3 Sëtz kruten déi Gréng e Sonndeg bäi an hunn elo 9 Sëtz an der Chamber. Dofir war d'Stëmmung natierlech ganz gutt e Sonndeg den Owend am Atelier.Extrem gutt, bis euphoresch huet de Parteipresident och d'Stëmmung beschriwwen, wéi de Partei-Virstand de Méindeg de Moien zesummekoum, fir eng Analyse vum Walresultat Bezierk pro Bezierk ze maachen. Och hannert der éischter Rei wäre jonk Fraen a Männer en rang utile. Si hätten et fäerdeg bruecht, an der Regierungsverantwortung d'Partei ze erneieren, an och nei Themen opzemaachen, wéi Mobilitéit, Klima an Ëmweltschutz, déi deene jonke Generatioune wichteg wären.Fir d'éischt misste ee wëssen, ob déi aner potentiell Partner eng 3-Koalitioun wéilten. Da géif et ëm Sachtheme goen. Et wär vill ze fréi, fir iwwert Ressorten ze schwätzen. Si wären awer frou, dass et zu engem Reequilibrage zu hire Gonschte komm wär, esou de Christian Kmiothek.Eppes wär sécher: et géifen och weiderhi Schnëttmenge ginn, fir e Koalitiounsprogramm op d'Been ze kréien, deen d'Land weider moderniséieren an no virbrénge géif.