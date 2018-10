Mat zwee Sëtz an der Chamber D'Pirate sinn de grousse Gewënner vun de Walen

Am Oktober 2009 gouf d'Piratepartei vun engen 20 Leit an der Stad Lëtzebuerg gegrënnt. Bal 10 Joer méi spéit sëtze si mat 2 Vertrieder an der Chamber.

Vum Christophe Hochard (Télé), L.K. (RTL.lu)