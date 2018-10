Reflexiounen nom Walsonndeg (15.10.2018) Wéi gerecht ass eise Wal-System zu Lëtzebuerg? Alternativ-Modeller huet de Fernand Fehlen an enger Réi Reflexiounspabeiere verdéift.

Wéi gerecht ass eise Wal-System? Ass d'Opdeelung vum Land a 4 Wahlbezierker net scho laang iwwerholl. En Thema och nom Wahl-Sonnden. An et ginn Alternativen.

De Walsystem a seng Opdeelung a 4 Bezierker: No all Landeswal flaamt de Sujet nees op. Mee dës Kéiers kéint et grad mat enger gestäerkter grénger Partei virugoen.

Alternativ-Modeller huet de Fernand Fehlen an enger Réi Reflexiounspabeiere verdéift. Elo och an enger neier Publikatioun fir Forum.lu. Hi weist drop hin: Momentan ginn déi grouss Parteien avantagéiert … an alle Bezierker.