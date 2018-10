Et war déi lescht vun den 3 Gambia-Parteien, déi e Méindeg den Owend fir 18.30 Auer hiert Partei-Gremium beienee geruff hat.

Zu Hesper huet sech de Comité directeur vun der DP gesinn, fir d’Wal-Resultat ze analyséieren, an iwwert e Weiderféiere vun der 3er-Koalitioun ze beroden. Wierklech vill ze diskutéieren gouf et awer net, well schonn no knapp 20 Minutten waren déi éischt schonn nees dobaussen.





3 Minutten op hallwer 7 sinn d’Memberen aus dem Comité directeur geschlossen an de Centre Nic Braun zu Hesper era gaangen, an um 8 Minutten viru 7, koum d’Lydie Polfer als Éischt schonn nees eraus.

„Et ass eriwwer an 't ass e gutt Resultat“... méi wollt d’Stater Buergermeeschtesch net veroden, an huet op de Premier faisant-fonction verwisen.

Dee koum dunn och kuerz drop eraus, mat engem breede Grinsen am Gesiicht. En hätt mat de Parteikollegen e kuerzen Topo gemaach iwwer d'Resultat an hinnen och matgedeelt, wat e vun den anerer Regierungsparteie gewuer ginn ass. De Xavier Bettel als Spëtzekandidat, an d'Corinne Cahen als Parteipresidentin, hätten dann och d'Mandat kritt, fir dem Informateur matzedeelen, dass een unanime decidéiert hätt, dass ee Gespréicher sollt ufänken mat de Gréngen a mat de Sozialisten, fir eng méiglech Weiderféierung vun der haiteger Regierung.

Dat seet also de Xavier Bettel, woumatter d’Dieren op sinn, fir weider 5 Joer blo-rout-gréng Regierung.

Et dierft just eng Formsaach sinn – d’Gespréicher mam Martine Solovieff, déi e Méindeg als Informateur vum Grand-Duc genannt gouf, an et kéint och séier goen, bis de Xavier Bettel selwer vum Grand-Duc dann Formateur genannt dierft ginn. Am léifsten nach virum EU-Sommet zu Bréissel, Enn der Woch. Dat wier wichteg fir Lëtzebuerg, sou de Xavier Bettel. Et géif net ëm seng Persoun goen, mä et wier wichteg fir Lëtzebuerg, wann een um EU-Sommet iwwert de Brexit verhandelt, ob hie sech do kéint engagéiere fir eng Positioun, déi d'Regierung nach e puer Woche concernéiert, oder eng déi déi nächst 5 Joer mat um Dësch sëtzt.

Nom Go vun deene Gréngen, an och der Zoustëmmung vun der LSAP, ass sech och d’DP deemno eens, dass ee Gespréicher soll ufänken, fir eng Editioun vu Gambia 2.0.

Koalitiounsgespréicher kéinten deemno scho ganz geschwënn ulafen, wou ee gespaant ka sinn, wéi eng Partei hir rout Linnen aus de Walprogrammer am beschten och zeréckbehale kann.