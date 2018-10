© Olidom Multimedia

Eng Persoun, déi schwaarz ugedoen a vermummt war, goung an d'Tankstell eran an huet d'Personal direkt mat enger Waff menacéiert. Den Täter huet aus zwou Keese Boergeld geklaut an huet sech no der Dot Richtung Houschent ewech gemaach. Hien hat d'Suen an eng rout Plastikstut gestach. Ob et ee Fluchtauto gouf, ass net gewosst. Et ass kengem eppes geschitt, präziséiert d'Police en Dënschdeg de Moie an hirem Bulletin. Direkt e puer Patrulle waren un enger Sichaktioun bedeelegt, déi bis ewell awer ouni Succès verlaf ass. Vum Täter feelt weider all Spuer.Hie war tëscht 25 an 30 Joer al, schlank, 1 Meter 80 bis 1 Meter 90 grouss, hien hat eng hell Hautfaarf an huet Däitsch mat Accent geschwat. Den Täter hat schwaarz Sportskleedung un, e Kaputzepullover mat enger Tirette, Sneakers a war wéi gesot vermummt.Eventuell Zeien, deenen eppes Suspektes am Raum Houschent opgefall ass, sollen den 113 oder fir d'Beamte vun Dikrech kontaktéieren.