Et war e Killwon an deem déi 5 Persounen, wahrscheinlech Flüchtlingen, sech verstoppt haten. De Camionschauffer huet wuel den Ëmwee iwwer Dummeldeng gemaach, well den Tunnel op der A7 gespaart ass. En huet op der Héicht vum Parking beim Park Hotel eng Paus gemaach.



Do huet en dunn héieren, dass a senger Remorque eng méi lass war. En ass kucke gaangen an huet du 5 Persounen an der Remorque gesinn, déi do eraus wollten, well et hinne wuel ze kal am Killwon war.



De Chauffer huet d'Dier direkt nees zougemaach an d'Police geruff.



