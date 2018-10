RTL-Informatiounen no gëtt um Dënschdeg den Owend am Nationalrot decidéiert, datt de Marc Spautz d’Parteipresidence ofgëtt.

Hei stéing de Serge Wilmes prett, deen op der CSV-Zentrumslëscht den Zweetgewielten war.

D'Martine Hansen wéilt iwwerdeems de Posten vum Fraktiounschef vum Claude Wiseler iwwerhuelen, deen nëmmen nach wéilt aus der zweeter Rei eraus politesch aktiv sinn.



Och den CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet dierft säi Posten zur Dispositioun stellen. Um CSV-Kongress wier awer dee Vott souwisou gewiescht.



Um Méindeg den Owend kënnt den CSV-Nationalrot jo beieneen an do dierft Kloertext vun eenzele Parteimandatairë geschwat ginn.



D’Parteigremie vun DP, LSAP an déi Gréng hunn um Dënschdeg gréng Luucht ginn, fir Verhandlunge fir eng zweet Blo-Rout-Gréng-Regierung. Onsen Informatiounen no fillt d’Procureur Général Martine Solovieff, als Informateur, am Laf vum Dag nach emol de Bols bei CSV, DP, LSAP an déi Gréng, fir dann de Grand-Duc z’informéieren.

Um Grand-Duc ass et dann, e Formateur ze nennen. Wéi de Staatsminister Xavier Bettel et um Méindeg den Owend nom Comité Directeur vun der DP sot, sollt dëst séier geschéien, well um Mëttwoch den Owend ewell zu Bréissel en EU-Sommet ufänkt.