Am Statec-Rapport iwwert d’Aarbecht an de sozialen Zesummenhalt heescht et, dass 18,7% vun de Residenten 2017 riskéiert hunn an d’Aarmut ze rëtschen.

© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

Deen Taux ass alt nees méi héich, wéi dat Joer virdrun. Jee nodeem wéi eng Rechemethod een hëlt, läit den Taux souguer iwwer 21%, a concernéiert iwwer 126.000 Leit.

Am meeschte betraff si weiderhin déi Jonk, an dem Statec no hëlt de Risiko of, wat d’Alterstranchen méi al ginn.



© Sam Bouchon / RTL Télé Lëtzebuerg

Et dierft och net iwwerraschen, dass de Risiko an d’Aarmut ze falen, bei de manner qualifizéierte Leit 3 mol méi héich ass, wéi bei deene mat engem Ofschloss-Diplom. An och Independante si méi dacks betraff, wéi Salariéen oder Fonctionnairen.

Als Referenz hëlt de Statec an hire Berechnungen de sougenannte „seuil de pauvreté“, dee fir eng Famill mat 2 Kanner hei am Land bei 3.786€ netto de Mount läit. Fir e Celibataire sinn et 1'803 €.

Net iwwerraschend sinn och d’Conclusiounen, dass d’Ausgaben beim Logement en anstännegen Impakt op den disponibele Revenu vun engem Menage hunn. An der Moyenne maachen dës nämlech 42% aus.

De Statec wäert hire Rapport, deen am ganzen iwwer 200 Säiten déck ass, och de Parteien zoukomme loosse, déi dës Donnéeën, den Aussoen vum Statec-Direkter Serge Allegrezza no, bestëmmt gebrauche kéinten, wann et drëms geet en neie Koalitiounsaccord op d’Been ze stellen.