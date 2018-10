Géint 7.20 Auer hat et zu Hesper tëscht 2 Autoe gerabbelt. 1 Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz aus der Stad an den Asazzenter vun Hesper waren op der Plaz.Géint 9.30 Auer gouf et dunn en Accident zu Diddeleng, och an der Diddenuewener Strooss. Hei waren och 2 Autoen net laanschtenee komm. 2 Persoune goufe blesséiert. Op der Plaz waren d'Ambulanze vun Diddeleng a vu Beetebuerg, grad wéi den Asazzenter vun Diddeleng.