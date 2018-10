Nodeem de Grand-Duc e Méindeg den Owend d'Procureur Général d'Etat als Informateur genannt hat, goungen d'Demarchen den Dag dono weider. D'Martine Solovieff hat am Laf vum Dënschdeg de Muere Gespréicher mat den eenzele Parteipresidenten, déi hir Vue op d'Walresultat duergeluecht hunn, sou datt den Informateur heiriwwer de Staatschef informéiere kann.

RTL-Informatiounen no huet d'Martine Solovieff d'Parteicheffen an der Suite vum Walresultat gesinn, also virop d'CSV, dann d'LSAP, d'DP an déi Gréng.

Um Grand-Duc ass et dann e Formateur ze nennen, wéi de Staatsminister Xavier Bettel et e Méindeg den Owend nom DP Comité Directeur sot, sollt dëst séier geschéien, well e Mëttwoch den Owend ewell zu Bréissel en EU-Sommet ufänkt.



2013: Grand-Duc nennt éischte Kéier en Informateur

Nom Wahlsonndeg ass et um Grand-Duc, d'Walresultat ze analyséieren an am Respekt vun dësem e Formateur ze nennen, deen déi nächst Regierung soll zesumme stellen.



Wann de Staatschef awer feststellt, datt d'Opstelle vun enger neier Regierung net evident kéint ginn, kann hien fir d'éischt en Informateur nennen, sou wéi dat e Méindeg geschitt ass. Deem Informateur seng Roll ass et, Gespréicher ze féieren, ze sondéieren also, de Grand-Duc ze informéieren a Proposen ze maachen, en Vue vun der Ernennung vun engem Formateur.





Informateur 2013 / Reportage Pit Everling



2013 war alles anescht ewéi soss.



Mir kucken zeréck. D'CSV war den 20. Oktober Owes zwar bei wäitem stäerkste Kraaft bliwwen, hat awer 3 Sëtz verluer.



De Premier sortant Jean-Claude Juncker ass trotzdeem dovunner ausgaangen, datt den Zeenario dee selwechte wier, wéi déi Kéiere virdrun, datt hien als Spëtzekandidat vun der stäerkster Partei als Formateur géing genannt ginn, fir d'Gespréich dann do wahrscheinlech mam Wahlgewënner DP ze sichen.



Well sech awer nach wärend der Elefanteronn an an de Stonnen duerno séier eraus kristalliséiert huet, datt Blo, Rout a Gréng kéinten zesumme goen, ouni d'CSV, koum et net zum gewinnten Oflaf.



De Grand-Duc Henri huet d'Walresultat analyséiert a mat de verschiddene Partei-Responsabele geschwat.

Op där enger Säit stoung Revendicatioun vum CSV-Spëtzekandidat Juncker fir Formateur genannt ze ginn, op där aner Säit stoung d'Demande vum DP-Mann Xavier Bettel, fir en Informateur ze nennen, well ee sech zu Dräi kéint eens ginn, d'Sondéierungsgespréicher scho fest am Bléck.



Dat Ganzt war begleet vu grousse politeschen Diskussiounen iwwer d'Interpretatioun vum Wielerwëllen, well d'DP der CSV d'Dir zougeklaakt huet, wat och parteiintern bei Liberalen net iwwerall op Zoustëmmung gestouss ass, denke mer un de Broch tëscht Xavier Bettel a Charel Goerens.



Zwee Deeg no de Walen gouf en Informateur genannt an der Persoun vum deemolege President vum Verwaltungsgeriicht Georges Ravarani.



No de Gespréicher mat de verschiddene Parteien huet de Georges Ravarani nach de selwechten Dag constatéiert, datt just eng Konstellatioun méiglech wier an zwar déi tëscht DP, LSAP an deene Gréngen. Hien huet nach Owes dem Staatschef de Rapport gemaach a bei där Geleeënheet de Xavier Bettel als Formateur proposéiert.



Wéi de Pol Schock am Mäerz 2014 an enger Chronik am Forum schreift, hätt de Grand-Duc Henri nach de Sommet zu Bréissel ofgewaart fir offiziell ze deklaréieren, datt den DP-Spëtzekandidat Xavier Bettel Formateur vun enger nächster Regierung gëtt. De Staatschef huet dat dunn de 25. Oktober 2013, 5 Deeg no de Wale gemaach.



Den 28. Oktober hunn d'Koalitiounsverhandlkungen dunn ugefaangen.