"De System vun de 4 Walbezierker ass total ongerecht!" an "Et muss eng Ännerung kommen!", housch et um Dag no de Walen.

© RTL Grafik

Dat waren zwou Aussoe vu Parteipresidenten a Responsabelen am Zesummenhank mat der Diskussioun iwwer en eventuell zukünftegen eenheetleche Walbezierk.





Opreegung iwwer Walbezierker/Reportage Eric Ewald



Nieft deene Grénge ware virun allem déi kleng Parteien, déi an der nächster Chamber vertruede sinn, fir e Changement an deem Sënn. Déi 3 Parteien, déi nach eng zweestelleg Zuel u Sëtz um Krautmaart hunn, ware méi zréckhalend.

Fir de Marc Spautz vun der CSV misst een eng Kéier seriö iwwert dee Sujet schwätzen. Et hätt nach ni ee Mënsch sech där Diskussioun verschloss. Et hätt een och schonns dacks driwwer geschwat, ma et wier een ni zu enger Eenegung komm. Weider ënnersträicht de Marc Spautz, dass déi Diskussioun allkéiers no de Wale géing gefouert ginn, ma no 3 Méint géing kee méi dovu schwätzen an, dass wann een eppes ännere wéilt, misst dann och een d'Initiativ an d'Verantwortung iwwerhuelen.

Och d'Corinne Cahen vun der DP huet vun enger rekurrenter Diskussioun geschwat a fonnt, dass allkéiers den Dag no Walen heiriwwer philosophéiert gëtt. Wann dat wierklech e Wonsch wier, da misst emol fir d'éischt emol eng Kéier all Partei, ob grouss oder kleng, dat intern beschwätzen. Dat géing dann och net nëmme mat enger parlamentarescher Majoritéit goen, wann een de Walsystem ännert, misst dat ee ganz grousse Konsens sinn an et kéint net sinn, dass dat séier géif gemaach ginn.

De Claude Haagen vun der LSAP huet sech an där Debatt e bësse schlecht gespiert. Et wär net, well seng Partei 3 Sëtz verluer hätt, dass een de Walsystem sollt änneren. De Claude Haagen stellt d'Fro, wann een de Walsystem géing ëmänneren, wéi ee System géing een deen Ament adaptéieren? Wéi een ass méi gerecht a fënnt een iwwerhaapt ee méi gerechten?

An den Ae vum Christian Kmiotek vun déi Gréng war e Sonndeg virun allem d'Beispill Osten frappant. Hien ënnersträicht, dass déi Gréng 5% gewonnen hunn, d'CSV 7,5% verluer huet an et hätt sech awer näischt geännert, dat kéint net sinn, mengt de Christian Kmiotek. Hien ass der Meenung, dass do ganz kloer eng Ännerung misst kommen.

Ënnert dem Stréch gouf an der Ronn un d'Responsabilitéit vun der Politik appelléiert an e Konsens gefuerdert.



RTL-NEWS vum Méindeg mat ganz ville Lieser-Commentairen: Reflexiounen nom Walsonndeg - Wéi gerecht ass eise Wal-System zu Lëtzebuerg?