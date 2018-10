© RTL-Archiv

An der Avenue de la Gare an an den Niewestroosse waren dem Parquet no 130 Polizisten am Asaz. Si ware vun der Police judiciaire a vun der Spezialunitéit.E puer Verdächteger goufe festgeholl.

Offiziell Matdeelung

Dans le cadre d'une enquête menée dans le milieu de trafiquants de stupéfiants à Esch s/Alzette, la Police judiciaire et l'Unité spéciale de la Police grand-ducale ont effectué vers 16h30 cet après-midi une action « coup de poing » dans l'avenue de la Gare et dans les rues adjacentes. Plusieurs personnes suspectées de trafic de stupéfiants ont été arrêtées. 130 membres des forces de l'ordre ont participé à l'action dirigée par les autorités judiciaires compétentes. Un substitut du procureur et un juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg étaient présents sur les lieux.

Dans les heures qui viennent, les personnes arrêtées seront toutes entendues par le juge d'instruction qui décidera par la suite de leur éventuel placement en détention préventive.