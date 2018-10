DP, déi Gréng an LSAP wëlle weiderfueren, elo muss d'Programmatik och stëmmen, fir d'Land an deene nächste Joren kënne weiderzeféieren.

De Wëlle besteet bei deenen dräi aktuelle Regierungsparteie fir weiderzefuere, ma nach muss d'Programmatik bei Blo-Rout-Gréng iwwert enee stëmmen, fir d'Land an den nächste 5 Joer mat enger knapper Majoritéit weider regéieren ze kënnen. D'LSAP huet hir rout Linne fir eng Regierungsparticipatioun schonn am Walkampf kloer gezunn. Mä mat hirem Walresultat am Réck dierfte besonnesch déi Gréng mat breeder Broscht an d'Koalitiounsverhandlungen eragoen, ouni awer ze vill déck opzetrompen.





Koalitiounsverhandlungen - Reportage Claude Zeimetz



"Natierlech spiere mir eis an enger gestäerkter Positioun", sot de Felix Braz schonn um Walowend an der Elefanteronn. "Mat deene Kräfteverschiebunge verbanne mir keng Krichserklärung un déi aner Koalitiounspartner. Mir haten déi lescht 5 Joer eng gewëssen Aart a Weis fir mateneen ze schwätzen an ech mengen, datt mer déi di nächst 5 Joer kënne bäibehalen"

Déi Gréng hunn nämlech ee Problem, an eng grouss Angscht fir trotz Stëmmenzouwuess ecartéiert ze ginn. 2013 goufen se als Juniorpartner vun de Bloen an de Roude mat an d'Regierung geholl, obwuel se d'Walen eigentlech verluer haten an elo ass d'Dräierkoalitioun déi eenzeg Optioun, fir an de Regierung ze bleiwen.

Et heescht also de Spagat ze fannen tëscht grénge Fuerderungen ze stellen déi d'Basis zefriddestellen an déi potentiell Koalitiounspartner net virun de Kapp ze stoussen. Sollt et haart op haart kommen, kéinten d'Sozialisten nämlech nach ëmmer an d'Oppositioun an déi Liberal mat de Schwaarzen zesummegoen.

31 Sëtz wieren eng knapp Majoritéit, sot de Premier Xavier Bettel nom leschte Regierungsrot, hie géif sech net fir d'Koalitiounsverhandlungen ënner Drock setze loossen an huet un de géigesäitege Respekt appelléiert: "Et musse wierklech all Punkte gekläert ginn fir datt mer déi nächst 5 Joer kënnen d'Land weiderzeregéieren. Et geet net drëm datt ee sech duerchsetzt vis-a-vis vun deem Aneren. Mir hunn am Respekt zesumme geschafft an et ass wichteg, datt all Partei sech am Koalitiounsaccord erëm fënnt".



Datt d'Diskussiounen déi Kéier anerer wäerte si wéi nach 2013, wou et primär drëm goung, fir d'CSV nom SREL-Skandal an d'Oppositioun ze schécken, wëssen se och bei de Sozialisten. Déi Kéier sëtzen zwou Parteie mat um Dësch déi verluer hunn, huet den Etienne Schneider an der Elefanteronn op der Tëlee festgestallt. D'LSAP hat dës Kéier jo besonnesch däitlech gemaach ënnert wéi enge Konditiounen si net méi an eng Regierung geet a muss sech wéinst dem Walresultat mat der prinzipieller Fro beschäftegen, wéi een déi permanent Wieler-Erosioun bremsen an d'Partei erneiere kann.

Nieft der grénger, misst sech also och déi rout Handschrëft am Koalitiounsaccord vu Gambia 2.0. erëmfannen, fir net d'Gefor ze lafen, datt den Accord duerno bei der Basis duerchfält. Oder wéi huet et de Franz Fayot als Invité vun der Redaktioun e Méindeg formuléiert: "Mir mussen a wëllen net mordicus an eng Regierung. Dat hänkt dovunner of, wéi wäit mer déi sozialistesch Handschrëft am Koalitiounsaccord erëm fannen".

2013 hat d'LSAP iwwregens de blo-rout-grénge Koalitiounsaccord ouni Géigestëmm a 14 Enthalungen ugeholl. De Vott bei deene Grénge war unanim ausgefall.

Op wéi enge Punkten riskéiert et an de Verhandlungen déi meescht Diskussiounen ze ginn? Wéi eng Walkampffuerderungen dierfte besonnesch fir Reiwereie suergen?

Wa mer déi rout Linne bei der LSAP kucken, dann ass dat besonnesch de Mindestloun. Beim Discours iwwert d'Pensioune louchen déi 3 potentiell Regierungspartner an der Campagne jo zimlech no beieneen. Allen dräi gesi se keen direkt Besoin un de Pensiounssystem schrauwen ze goen. An den Index ass souwisou keen Thema sou laang d'Inflatioun sou niddreg bleift wéi den Ament.





Vill Diskussiounen bei Accord? - Reportage Claude Zeimetz



Beim Mindestloun awer, leien awer besonnesch LSAP mat hiren 100 Euro Netto méi an DP wäit auserneen. Déi Liberal hu sech an hirem Programm just zu der automatescher Upassung bekannt. Mindestlounempfänger sollte geziilt ënnerstëtzt ginn, ouni datt awer op Käschte vun der Kompetitivitéit vun de Betriber goe soll. Kompetitiv Betriber, do gehéiert och d'Aarbechtszäit dozou. D'LSAP dierft batter Krämpes kréie, fir d'38-Stonne-Woch duerchgesat ze kréien. Mä et féiert wuel kee Wee laanscht méi eng grouss Flexibiliséierung. Stéchwuert Aarbechtszäitkonten oder Joresaarbechtszäit à la DP.

Méi Zäit fir jonk Leit an der "rush hour vun hirem Liewen", war een Haaptversprieche vun der DP an der Campagne. D'Parteipresidentin Corinne Cahen sot um Kongress Uganks Juli: "Am Allgemenge seet et jo, datt een Zäit net ka kafen. Dobäi ass et genee dat wat mer eis dacks wënschen. Méi Zäit fir d'Famill, fir eis Hobbyen an eis selwer. Zukunft op Lëtzebuergesch heescht, datt trotz Aarbecht och méi Zäit méiglech ass".

D'DP huet sech dann och als Eenzege vun deenen dräi fir eng weider Entlaaschtung bei der Betribsbesteierung staark gemaach. Gréng an LSAP gesinn éischter Nohuelbedarf op der Säit vun de Privatleit. Hei d'Ausso vum LSAP-Generalsekretär Yves Cruchten an engem Background am Mee: "Ech sin awer och der Meenung, datt dat do nëmmen een éischte Schratt war vun enger Steierreform. Wann d'Staatsfinanzen et erlaabt, muss an enger weiderer Reform, an do si mer eis mat de grénge Kollegen eens, nach méi fir d'Privatleit, fir déi schaffend Leit gemaach ginn".



An deem Sënn soll jo d'Steierklass 1a fir Elengerzéier a Wittleit reforméiert a wann et besonnesch de Sozialisten nogeet, carrement ofgeschaaft ginn. De Gréngen Henri Kox: "Op d'Äntwert Steierklass 1a ofzeschafen déi richteg ass dat soll ee méi breet kucken, fir net erëm nei Ongerechtegkeeten ze schafen".

Déi Gréng dierften hirersäits déi Kéier och a Paart déi ekologesch Steierreform mat Nodrock thematiséieren. Datt d'Steierreform net de Gréngen hir Prioritéit gewiescht wier, wier e Feeler gewiescht, hat d'Ex-Fraktiounscheffin Viviane Loschetter am August am Lëtzebuerger Wort gemengt. An der nächster Legislatur misst och d'Grondsteier weider op de Leescht geholl ginn. D'Reform war schonn am leschte Koalitiounsaccord annoncéiert, ass awer net ofgeschloss.

Logement dann. En anert Thema bei deem et, nieft villen Iwwerschneidungen, dach eng Partie Friktioune gëtt. D'DP ass beispillsweis géint eng national Tax op eidele Wunnengen a kategoresch géint Expropriatiounsméiglechkeeten.

Als eenzeg stäipe sech hirersäits déi Gréng géint zousätzlech Erweiderunge vum Bauperimeter. E Super-Logementsministère an deem all d'Kompetenze vu Logement, Landesplanung an Interieur regroupéiert si, wëllen dogéint souwuel déi Rout wéi déi Blo.

Ganz grondsätzlech kéint et da bei der Wuesstemsdebatt ginn, obwuel déi an de leschte Wochen dach staark verwässert gouf. Déi Gréng gesinn d'Land um Limitt a sinn an der Campagne derfir agetrueden de Fouss vum Gas ze huelen. DP an LSAP hirersäits hunn éischter d'Noutwendegkeet vum Wuesstem ervir gestrach. Mä do gëtt et jo sou e Rifkin-Prozess deen ee weider ëmsetze misst. Reiwereie kéint et och nach tëscht den Interessie vun der Landwirtschaft an dem Ëmwelt a Waasserschutz ginn, déi di Gréng méi no unenee féieren, ma déi Blo wuel och an Zukunft léiwer getrennt hale wëllen.