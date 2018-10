Wouhier kënnt de Succès vun de Piraten? (16.10.2018) Well an Europa ass hir Zäit am Fong scho bal eriwwer ... Eng Analys vum Christophe Hochard.

Am Oktober 2009 gouf d'Piratepartei vun engen 20 Leit an der Stad Lëtzebuerg gegrënnt. Bal 10 Joer méi spéit sëtzt si mat 2 Vertrieder an der Chamber.De Parteipresident Sven Clement koum am Zentrum op iwwer 8.000 Stëmmen. Hei hunn d'Piraten iwwer 59.500 Stëmme kritt an ee Sëtz.Am Bezierk Süde geet och ee Sëtz un d'Partei mat der mofer Faarf. Ronn 126.800 Stëmme ginn op hire Compte. De Spëtzekandidat Marc Goergen kraazt un der 10.000-Stëmmen-Hürd.Als ganz interessant, fënnt de Michel Dormal, Lëtzebuerger Politolog, de Phänomen "Piraten" zu Lëtzebuerg, well am Rescht vun Europa wier hir Zäit am Fong schonn eriwwer. An Däitschland wiere se aus alle Landesparlamenter nees erausgeflunn ... och am Europaparlament wiere se kaum nach vertrueden.2013 sinn d'Piraten eng éischte Kéier bei de Chamberwalen ugetrueden. Deemools goufen et eppes méi ewéi 96.000 Stëmmen. Oder ronn 3 %. 5 Joer méi spéit kënne si hiert Resultat méi wéi verduebelen. A leie schlussendlech iwwer 6 Prozent.Fir de Michel Dormal hätte virun allem jonk Leit d'Piraten ënnerstëtzt. Grond: Dës stéingen éischter méi op Distanz zu deenen etabléierte Parteien.