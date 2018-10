Franséisch Caritas: Fir eng méi gereegelt Finanzplaz (16.10.2018) D'Bérengère Beffort huet sech mam Auteur vum Rapport "La Finance aux citoyens", Grégoire Niaudet, ënnerhalen.

Am Walkampf stoungen d'Geschäfter vu Banken a Finanzinstituter net wierklech zur Diskussioun. An dach sollte se en Thema sinn, esou d'Associatioun Etika, déi sech fir e sozial responsabelen Ëmgang mam grousse Geld asetzt.Op enger Konferenz en Dënschdeg ass et drëm gaangen, d'Finanzplaz méi an d'Flicht ze huelen. Ënnert anerem fir nei Mëttele fir d'ekologesch Transitioun ze hunn.Weider mobiliséiert de Rapport vu Caritas Frankräich all eenzelne Bierger. De ganze Rapport fir eng méi reguléiert Finanzplaz ass och online ze fannen: http://lafinanceauxcitoyens.org