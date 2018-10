Erneierung bei der LSAP (16.10.2018) Vill bekannte Gesiichter hunn et net direkt an d'Chamber gepackt

D'Partei steet ënner Drock: nom schlechten Ofschneide bei de Gemengewahlen zejoert hunn d'Sozialisten dëse Sonnden zwar "nëmmen" 2,7 Prozent vun de Stemme verluer, mä 3 Sëtz manner an der Chamber.

De Vizepremier a Spëtzekandidat Etienne Schneider koum nëmmen op di 13. Plaz am Zentrum. De Parteipresident gouf am Norden net gewielt an och am Süde sinn ënnert den 10 éischte Plazen, just zwee Sozialisten. En Dënschdeg war d'Partei beieneen.

D'Francine Closener huet 12,83 Prozent méi Stëmme wéi 2013 kritt - hir Aarbecht gouf deemno honoréiert, mä den direkte Sprong an d'Chamber huet se net gepackt. Ënnert den 10 sozialisteschen Deputéiert, ass des Kéier keng eenzeg Fra.

Duerfir waren der awer wéinstens en Dënschdeg de Moien e puer dobäi, wéi an der Fraktioun eng Wahlanalyse gemaach gouf.



Fraemanktem, dat dierft een Thema gewiescht sinn, dat anert d'Koalitiounsverhandlungen. Do ginn d'Sozialisten an enger geschwächter Positioun eran - erwaarde sech awer - op engem Pied d'égalité behandelt ze ginn, esou wéi si dat 2013 mat de Grénge gemaach hätten. Och de Spëtzekandidat ass geschwächt- den Etienne Schneider gouf nëmmen den 13.am Zentrum , an dach behält hien de Lead.

Fir d'Koalitiounsverhandlunge gëtt et genuch Konfliktpotential, besonnesch mat der DP: Stéchwuert Aarbechtszäit oder Betribssteieren.



D'LSAP steet jiddefalls ënner geneeër Beobachtung vun hirer Basis. Well wann déi de Koalitiounsprogramm net ofseent, muss d'LSAP an d'Oppositioun.