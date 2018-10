CSV, quo vadis? Reportage Annick Goerens



Quo vadis, CSV? Dat ass eng berechtegt Fro, déi sech all d'Membere vun der chrëschtlech-sozialer Vollekspartei den Ament stellen. En Dënschdeg den Owend souz dann och den erweiderten Nationalrot um Belair beieneen, fir iwwer d'Leedung vun der Partei ze diskutéieren. D'Annick Goerens huet dofir AM VIRFELD mat 3 Parteimembere geschwat gehat.

Soll d'Personal-Karussell dréinen oder net? D'CSJ, déi chrëschtlech-sozial Jugend, wär enttäuscht iwwer d'Resultat, erkläert d'Presidentin Elisabeth Margue, déi selwer als eng méiglech Optioun fir ee vun den zwee Mandater als Vizepresidentin vun der CSV gehandelt gëtt:"Mä ech mengen, dass een elo muss d'Chance notzen, fir an den nächste Joren d'Partei nei opzestellen. Dat bedeit souwuel een inhaltleche Renouveau, wéi och ee personelle Renouveau. An dat bedeit ganz kloer nei Gesiichter. Fir ons sinn natierlech nei Gesiichter och jonk Gesiichter, net nëmmen. Mir hunn jo ganz kloer Leit, déi ganz gutt ofgeschnidden hunn an dëse Walen, wou och ee vun eisen ale Presidenten derbäi ass, dee mer natierlech och géingen ënnerstëtzen, wann hie méi Verantwortung wéilt iwwerhuelen." Dat wier de Serge Wilmes.Fir d'Partei-Veteranin Astrid Lulling ass et ganz kloer net okay, dass d'CSV als Wal-Verléierer géing do stoen, se wär nach ëmmer déi stäerkst Partei am Land, och wann ee Pertë gemaach hätt. D'CSV hätt sech zwar an der Campagne net ganz gutt ugeluecht:"Mä wann ech elo gesinn, dass ausgerechent een Engel seet, wie misst fortgoen, deen net emol gewielt ginn ass zu Dikrech an de Conseil, dann ass dat awer vläicht och net den Erneierer, wann ech dat mol sou ka soen. Ech sinn awer der Meenung, dass d'CSV der huet, déi wierklech kënnen d'Zukunft assuréieren an déi och gutt ofgeschnidden hunn. Dat ass sécher de Serge Wilmes, deen ech ganz gutt kennen. Mä ech warnen awer, déi falsch ofzeschéissen."Sou wei et aktuell géing ausgesinn, wär et déi éischte Kéier an der Geschicht vun der CSV, dass si et net packt, aus der Oppositioun eraus nees an d'Regierung ze kommen, erkläert de fréieren CSJ-President Pierre Lorang, deen haut Member vum CSV-Think-Tank, dem Dräikinneksgrupp, ass. Dofir ginn et méi Grënn, mä eng Haaptursaach wär awer d'Grondhaltung vun der CSV fir Politik ze maachen:"'t ass eng Saach vum politesche Stil. Wann een iwwer 100 Joer e Stil konnt praktizéieren, dee sou war, wéi e war, dass alles selbstverständlech war, dass een déi Stäerkst war an op eemol stellt ee fest, dass d'Zäite geännert hunn an dass virun allem och d'Perceptioun an der Opinion publique geännert huet, dass d'Aart a Weis, wéi d'Medien iwwert ee berichten, dass dat alles fundamental geännert huet, an dass déi al Rezepter, den alen Habitus, den ale Stil, dass dat alles net méi fonctionnéiert, da muss ee méi an d'Déift goen. Wann een dat natierlech gewinnt ass, dann ass dat ganz schwéier an dofir ergëtt sech a mengen Aen, elo dann och d'Necessitéit vun enger personeller Erneierung. Nei Leit, jonk Leit, déi dann – dat hoffen ech – en anere Stil och matbréngen."De Pierre Lorang hat donieft gehofft, dass en Dënschdeg den Owend eng Ambiance vu Serenitéit an eng gewëssen Demut géife regéieren an dass deemno offen iwwer déi inhaltlech Feeler, déi gemaach gi sinn, géif geschwat ginn.