Geriicht Homejacking - E Reportage vum Eric Ewald



Zanter e Méindeg gëtt sech um Stater Geriicht mam brutalen Iwwerfall op eng eeler Koppel, am Dezember 2008, an där hirem Appartement zu Bäreldeng befaasst: 5 Ugeklote vun tëscht 31 an 42 Joer kréien dofir de Prozess gemaach, woubäi deen eelste Beschëllegten net dofir ugetrueden ass. Deemno sëtzen 3 Männer an eng Fra op der Uklobänk.Si kréie virgehäit, hir Affer vun deemools 73 an 83 Joer geschloen, mat engem Revolver an engem Messer menacéiert an ë.a. Suen a Bijouen am Wäert vun net grad 190.000 € matgoe gelooss ze hunn. En Dënschdeg huet d'Fra, déi iwwerfall gouf, ausgesot.

"Et war schrecklech, dat kënnt Der Iech net virstellen! Si hunn nëmmen dropgeschloen. Et huet zimlech laang gedauert!" Zum Deel ënner Tréinen huet d'Affer vu viru knapp 10 Joer seng Aussoe gemaach. Um Dag virum Homejacking hätt den Haaptmann vum Iwwerfall geschellt, fir d'Appartement kucken ze kommen, dat d'Koppel verkafe wollt. "Do hunn ech opgemaach, dat war meng Dommheet!", sot d'Fra. De Mann hätt sech alles ugekuckt, dobäi wuel och hire Safe gesinn, a gesot, hie kéim mat senger Fra zréck: "E koum jo och den Dag drop, fir eis ze schloen!", huet d'Fra um Geriicht erkläert.Den Dag virun Hellegowend hätt et geschellt, d'Koppel wär erakomm, hätt sech ëmkuckt, d'Appartement schéi fonnt a wär gaangen. Huet et kuerz drop nach emol geschellt oder goung et bei der Koppel hirem Erausgoe lass? Dat war en Dënschdeg net kloer. Egal wéi wär d'Dier opgeflunn a si op de Buedem gehäit ginn; am Ganze wären 3 Männer an eng Fra bannena gewiescht. Si an hire Mann wäre gefesselt an opgefuerdert ginn, de Safe opzemaachen; dat hätt si awer net gewollt, sou d'Fra. Nodeems hire Mann op d'Bett gehäit gouf, wouduerch hie Rëpper gebrach gehat hätt, hätt si de Safe net direkt opkritt, well si geziddert hätt; ee Moment hätt den Haaptmann mam Revolver nieft hir gestanen a gesot, hie géif fir d'éischt hire Mann an da si erschéissen. "Da verléiert Der eben Är Saachen, mä lieft virun!", huet d'Affer gemengt. D'Brigangen hätten hir Bijouskëscht erausgeholl; d'Fra wär op eemol verschwonne gewiescht, ma déi 3 Männer hätte jiddereen op seng Fassong gewierkt, an deem Mooss, dass hire Mann a si blo gewiescht wären. "Déi missten och mol sou geschloe ginn, da wéisste se, wéi dat wär!", huet d'Fra deklaréiert. De Mann mam Revolver wär de Chef gewiescht, d'Brigangen hätten nëmmen dat Néidegst matenee geschwat a keng Cagoullen opgehat, sot d'Fra nach, déi déi 4 Ugekloten en Dënschdeg formell erëmerkannt huet.Dëse Prozess soll e Mëttwoch op en Enn kommen.