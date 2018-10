Zu Guedber hat et géint Hallefnuecht an engem onbewunnten Haus gebrannt. Den 112 mellt um Mëttwoch de Moien, dass d'Feier an der Garage ausgebrach war.

© CIS Jonglënster

D'Pompjeeë vu Lënster, Hiefenech-Reiland a Konsdref haten d'Feier séier ënner Kontroll. D'No-Läschaarbechten hu sech awer an d'Längt gezunn. Et ass kengem eppes geschitt, d'Haus war den Ament vum Feier onbewunnt.





© CIS Jonglënster © CIS Jonglënster © CIS Jonglënster

