Aktuell gëtt zu Walfer an der Rue de la Gare geschafft an duerch dëse grousse Chantier ass d'Strooss komplett zou, och fir d'Foussgänger a fir d'Cyclisten.Déi sollen dofir, fir keen Ëmwee ze maachen, dann iwwert de Kierfecht goen, fir esou op déi aner Säit vum Chantier ze kommen. Hei läit d'Betounung op goen, well och d'Cycliste si gebieden, vum Vëlo ze klammen an hei per pedes iwwert de Kierfecht ze goen. Wien awer léiwer mam Vëlo fuere wëll, muss sech eng aner Alternativ sichen.Op Nofro bei der Gemeng Walfer huet et geheescht, datt dës Deviatioun net aussergewéinlech wier, well och, wann d'Strooss op ass, vill Leit de Wee iwwert de Kierfecht huelen, fir eben net laanscht d'Strooss mussen ze goen.