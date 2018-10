Um Mëttwoch de Moien: Entrevue am Kulturministère (17.10.2018) De Formateur Xavier Bettel huet déi méiglech Koalitiounspartner fir eng éischt Entrevue an de Kulturministère invitéiert.

Pro Partei setzen 7 Leit mat um Dësch an 12 Aarbechtsgruppe si geplangt. D’Ambiance wier gutt gewiescht, esou de Premier a Formateur Xavier Bettel.RTL-Informatiounen no sinn och schonn d’Notten un de Formateur déi lescht Wochen ausgeschafft ginn, dëst sinn Informatioune vun de Ministèren an Administratiounen iwwert déi aktuell Situatioun am Land, virun allem wat d’Finanzen ugeet.D’Ambiance wier gutt gewiescht esou de Premier a Formateur de Xavier Bettel. Wat d’CSV ubelaangt gouf gesot, déi sollen hir Problemer léisen.Bei dëser éischter Entrevue geet et net ëm Inhalter, mä ëm den zäitlechen Oflaf vun de Verhandlungen.