© RTL Archivbild

Wäiss an nul Ziedele bei de Walen / Reportage Eric Ewald



Goufen där ongülteg Ziedele viru 14 Joer zesummen 11.182 gezielt, waren et der um Wal-Sonndeg ewell 16.837. Den Eric Ewald huet d'Chifferen aus de 4 Walbezierker ënnert d'Lupp geholl.

Wann een den Oste kuckt, da geet do d'Zuel vun de wäisse Walziedelen zeréck - no engem Pic am Joer 2009 mat 992 - virun 3 Deeg waren dat der 823. Dogéint ass déi vun den ongültege Walziedele konstant um Virmarsch, vu 611 am Joer 2004 op 1.141 dës Kéier. E Sonndeg sinn am Ganzen 1.964 wäiss an nul Walziedelen ofgi ginn.

Eriwwer an den Norden: Hei gouf e Sonndeg, wat déi wäiss Walziedelen ugeet, en neie Rekord mat 1.335 notéiert, an och där ongülteger gouf et souvill wéi nach ni virdrun, mat 1.766. Zesumme waren dat der virun 3 Deeg 3.101.



Am Zentrum gouf e Sonndeg just en neie Rekord opgestallt, wat déi ongülteg Walziedele betrëfft: Dat waren der 2.660. Wäisser waren der 1.602 an deenen eenzelen Urnen: 2009 hat een därer mat 1.687 méi. Domat goufen zesummegerechent e Sonndeg 4.262 wäiss an nul Walziedelen ofginn.



De Süden dann hat virun 3 Deeg souwuel bei de wäissen (mat 3.197), wéi bei de Walziedelen, déi nul sinn (mat 4.313), en neien Negativrekord Opweises: Zesumme waren dat der ëmmerhi 7.510.



Deemno weist den Trend zanter 2004 kloer no uewen, vun 11.182 dunn, iwwer 13.322 am Joer 2009 a 14.863 am Joer 2013, op 16.837 e Sonndeg. Dat sollt d'Politik interpelléieren.