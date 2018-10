Den direkte Sprong op de Krautmaart hunn déi Kéier just 12 Frae gepackt, zwou manner ewéi déi leschte Kéier, d'Frae maachen also grad emol e Fënneftel aus.





Fraen an der Chamber/Reportage Pit Everling



Eng Rei weiblech Deputéiert goufen net direkt erëmgewielt, och zwou Fraen aus der Regierung ass et esou ergaangen.De Pit Everling huet beim Nationale Fraerot nogefrot, wéi d'Wahlresultat aus där Perspektiv ze bewäerten ass a wat kéint besser gemaach ginn.

Et wier een traureg, mä net iwwerrascht, well mir ee Walsystem hätten, wou immens individuell gewielt gëtt, seet d'Anik Raskin vum CNFL.



An do wier de Problem virun allem deen, datt d'Fraen net genuch bekannt wieren. Dat wuel, well se net genuch op d'Table ronde geschéckt ginn a villäicht net genuch gehéiert ginn.



D'Ënnerrepresentéierung vu Fraen an der Chamber wier d'Konsequenz vun enger joerzéngtelaanger Situatioun. Dass een dat net vun haut op muer kéint ëmänneren, dees wier ee sech bewosst. An awer ass ee par Rapport zum Ausland an enger Situatioun, déi net akzeptéiert kéint ginn.



D'Quotereegelung fir d'Lëschten hat net de gewënschten Effet, datt hätt een awer och esou virausgesot. Et hätt een et wuel begréisst, et wier e positiivt Zeechen, ma et wier ebe leider net méi, wéi nëmmen en Zeechen.



Kéint eng nächst Regierung da genee esou vill Fraen ewéi Männer als Member hunn? Hei sot d'Anik Raskin, dass een en Zeeche setze kéint an een et maache kéint, wéi zum Beispill a Frankräich, wou een eng paritéitesch Regierung opsetzt. Mä och soss kéinte Fra méi mat agebonne ginn.



Och den zoustännege Ministère sollt méi Moyene kréien, fir d'Gläichstellung ze fërderen. E Liichtbléck sinn d'Norécklerinnen. Sollt et zu enger Neioplag vun der Dräier-Koalitioun kommen, kéinten deemno wéi eng 6 bis 8 zousätzlech Fraen an d'Chamber erakommen, woubäi där, déi scho gewielt sinn an d'Regierung kéinte wiesselen.