Eemol 10 Joer Prisong, 8 dovu mat Sursis, an eemol zwee Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.000 €: Dat war d'Uerteel, e Mëttwoch am Nomëtten, um Stater Geriicht an enger Affär vu versichtem Doutschlag, am August 2014, zu Esch.Zwee jonke Männer war virgehäit ginn, virun eppes méi wéi 4 Joer probéiert ze hunn, e gudde Bekannte vu Police a Justiz ëmzebréngen.Nuets ware si bei engem Café unenee geroden, ier d'Affer mat engem Buschmesser ugegraff gi war.Fir deem säi Schued festzeleeën, gouf eng Expertise ordonnéiert.