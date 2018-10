© Olidom Multimedia

Am Prozess ëm en déidlechen Accident am Juni 2016 am Rond-point Raemerech zu Esch goufen e Mëttwoch am Nomëtten um Stater Geriicht ë.a. eng Prisongsstrof vu 4 Joer mat Sursis an e Fuerverbuet vu 5 Joer fir de Chauffeur gesprach; dobäi kommen eng Geldstrof vun 2.000 € an d'Confiscatioun vum Auto.Deemools war e jonke Mann mat engem Alkoholtaux vun 1,1 Promill a mat enger Vitess, kuerz virum Accident, vun 235 Kilometer an der Stonn ënnerwee: Zwee Passagéier haten de Crash am Rondel net iwwerlieft, iwwerdeems eng weider Persoun schwéier an de Chauffeur liewensgeféierlech verwonnt gi waren.Wat d'Partie-civillen ugeet, goufen Expertise gefrot, fir hire Schued festzestellen, an eng Provisioun vun 2.000 € gesprach.