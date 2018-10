© RTL Archiv

De Mouvement écologique analyséiert d'Wahlresultat a constatéiert, datt Parteie gestäerkt goufen, déi de Mouveco-Fuerderunge Rechnung droen, notamment geet et ëm d'Erhale vun natierleche Liewensraim an ëm e kriteschen Ëmgang mam aktuelle Wuesstemsmodell.

D'Mouveco-Presidentin Blanche Weber stellt fest, datt dës Themen de Leit ganz wichteg gi sinn. Et géif net weider goe wéi elo, et géif nämlech och op d'Käschte vun de Leit goen, well d'Liewensraim an Diversitéit zu Lëtzebuerg futti gemaach ginn. Ëmmer méi effikass, ëmmer méi Konsum, ëmmer méi Produktivitéit... En Drock deen d'Blanche Weber mat engem Hamsterad vergläicht, an deem d'Leit net wëllen dra sinn an och hannerfrot gëtt.

Verschidde Volleksparteien hätten an hirem Programm der Ekologie leider net den néidege Stellewäert ginn, bedauert nach d'Blanche Weber.

D'Blanche Weber iwwert den Drock an der Gesellschaft



Vun den zukünftege Regierungsparteie gëtt verlaangt, datt dës Thematiken dat néidegt Gewiicht kréien. D'Parteie kréie jiddefalls eng Rëtsch Revendicatioune vum Mouveco mat op de Wee. Eng nohalteg Steierreform, aner Forme vu Wirtschaft oder eng Reform vun den demokratesche Strukturen, respektiv e "Méi" un demokratescher Participatioun.

D'Chamber wier dann och net méi den aktuelle Challengen ugepasst, de Staatsrot wier a senger Demarche iwwerholl, eng méi systematesch Biergerbedeelegung gëtt dohier gefuerdert. Dann betount de MouvEco nach, dass eng Reform vun de sektorielle Politike misst geschéien. Zum Beispill eng Landwirtschaftspolitik déi méi an Aklang mam Waasser an der Natur am generellen ass.

D'Blanche Weber an d'Fuerderunge vum MouvEco



Dës Regierung hätt et net fäerdeg bruecht eng éierbar Klimaschutzstrategie op den Dësch ze leeën, déi nächst misst dat awer maachen, esou nach de Mouvement écologique, dee betount, datt e politesch neutral wier.



De Communiqué vum Mouvement écologique

Hohe Erwartungen des Mouvement an die zukünftigen Regierungsparteien

Im Vorfeld der Nationalwahlen hatte der Mouvement Ecologique sowohl ausführliche Anregungen in Form einer 80seitigen Broschüre herausgegeben, 9 Leitideen für die Entwicklung Luxemburgs definiert und eine Reihe sehr konkreter Instrumente für die Gestaltung Luxemburgs benannt. Zudem erfolgte eine Analyse der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung.

Fakt ist, dass Parteien, die sich im Vorfeld der Wahlen am stärksten zu den natürlichen Lebensgrundlagen als Rahmen für die politischen Orientierungen bekannten und unser heutiges Gesellschaftsmodell am kritischsten hinterfragten, einen Stimmenzuwachs verzeichneten. Dies gilt vor allem für „Déi Gréng“ sowie in geringerem Ausmaß für „Déi Lénk“.

Dies zeigt nach Überzeugung des Mouvement Ecologique eindeutig auf, dass mehr und mehr BürgerInnen eine hohe Priorität auf den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die Biodversität sowie Themen des Allgemeinwohls und der Lebensqualität legen und den Klimaschutz als wesentliche Herausforderung ansehen.

Wir erwarten deshalb von den zukünftigen Regierungsparteien in aller Konsequenz, dass diesen Themen ein zentraler Stellenwert sowohl in der Ressorteinteilung sowie in den inhaltlichen Aussagen des Koalitionsabkommens eingeräumt wird.

Dabei geht es vor allem auch darum, die vielfach noch eher allgemeinen Aussagen in den Wahlprogrammen zur verstärkten Steuerung des Wachstums, zum Erhalt der Biodiversität und zur Steigerung der Lebensqualität mit Leben zu füllen.

Vorrangig sieht der Mouvement Ecologique strukturell wirksame Maßnahmen: eine nachhaltige Steuerreform verbunden u.a. mit einer CO 2 - und einer Pestizidsteuer; eine Analyse, wie unser Sozialsystem unabhängiger vom Wachstum ausgerichtet werden kann; die Erstellung eines Klimaschutzgesetzes; die gezielte Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie neuer Formen des Wirtschaftens (Solidarwirtschaft, Gemeinwohlökonomie...) sowie eine Debatte über neue Lebens- und Konsummodelle (Stichworte „PIB du bien être“).



Prioritär ist zudem u.a. eine verstärkte Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in sektorielle Politikbereiche: die Einführung eines Nachhaltigkeitschecks bei Vorhaben von Regierung und Abgeordnetenkammer, eine konsequente Umorientierung der Landwirtschaftspolitik u.a. im Rahmen der GAP-Reform, die Umsetzung eines Biodiversitätspaktes Staat/Gemeinden, wasserwirtschaftliche Kriterien als Entscheidungsgrundlage von Projekten sowie eine deutliche Priorisierung in öffentliche Transportträger auf Kosten des Individualverkehrs.

Was das vordringliche Thema „Recht auf erschwingliches Wohnen“ anbelangt, so muss aus der Sicht des Mouvement Ecologique der Vorrang von Allgemeininteressen vor Privatinteressen gelten. Dies im Besonderen bei der prioritären Mobilisierung von Bauland und leerstehenden Wohnungen innerhalb der Bauperimeter. Hier gilt es die Förderung neuer Wohn- und Siedlungsmodelle zu verstärken und die Idee von öffentlich-rechtlichen Wohnungsbaugesellschaften umzusetzen.

Aus allgemein gesellschaftlicher Sicht sollte auch ein „Mehr an Demokratie“ den künftigen Koalitionsvertrag prägen: die Reform unserer demokratischen Strukturen (Abgeordnetenkammer, Staatsrat…); der Ausbau einer reellen Bürgerbeteiligung hin zu einer Bürgergesellschaft; der Förderung des Ehrenamtes, die Einführung des „Congé associatif“ und einer Bildung für nachhaltige Entwicklung im schulischen und außerschulischen Bereich.

Nicht zuletzt, gilt es verbindliche Aussagen zum Engagement Luxemburgs für eine sozialere, demokratischere und ökologischere Gestaltung der Globalisierung sowie der Freihandelsabkommen festzuhalten.

Mouvement Ecologique asbl

17. Oktober 2018