Am August 2014 war et zu engem Virfall op engem Fluch komm: "Ech hu bal déi ganz Zäit geschlof, dunn d'Stewardesse geruff, ma déi hunn net gekuckt a si laanschtgaangen: Du sinn ech nervös ginn!" Dat hat en haut 82 Joer ale Mann am Prozess op der Cour d'appel gesot. Als "Ech krut kee Cremant"-Prozess ass de Fall an de Medien traitéiert ginn.An 1. Instanz war de Mann zu 9 Méint Prisong mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 3.000 € veruerteelt ginn.An 2. Instanz gouf elo just nach eng Geldstrof vun 1.000 Euro gesprach; dobäi kommen 2.500 Euro Schuedenersatz fir d'Luxair an am Ganze 7.500 Euro fir zwou Stewardessen.De Mann hat sech deemools virun der Landung därmoossen de Batti gestallt, dass hien hat missen ugestréckt ginn; ë.a. hat hie sech net gesat an déi zwou Stewardessen ugegraff, wouvun déi eng 6 Wochen net schaffe konnt.De Mann steet zanterhier op enger schwaarzer Lëscht, d.h. hie gëtt net méi vun der nationaler Fluchgesellschaft matgeholl, woumat hien deen 1. an deem Genre war.