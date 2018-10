© Monique Kater

Maniff vun de Baueren zu Ettelbréck (17.10.2018) Si hunn hir Fuerderunge formuléiert. Et wéilt ee matschaffen an net ignoréiert ginn. - Ambiance-Biller!

Wann d'Baueren nämlech iwwer all hir Gewerkschaften a Jugendorganisatiounen zesummen un engem Projet schaffen, huet dee richteg Gewiicht - an esou hunn déi gemeinsam Fuerderungen e Mëttwoch de Mëtteg och déi nach aktuell Regierungsvertrieder op Ettelbréck an d'Däichhal gefouert.D'Positioune vum Secteur waren iwwer Méint an Aarbechtsgruppen ausgeschafft ginn; et goung ëm d'Beräicher: Buedem, Bësch, Waasser, Ëmweltschutz, Wirtschaft, Vermaartung a Weiderbildung.Am Agrarsecteur wëllt ee matschwätzen, matschaffen, mee op kee Fall, wéi bis elo, ignoréiert ginn, seet de Louis Boonen, deen d'Zesummenaarbecht vun de 5 landwirtschaftlechen Organisatioune koordinéiert.No 30 Joer nieftenee lafen, froe si e Wiessel; mat hire Proposen un déi nächst Regierung géif een en Zeeche setzen; als Bauere stengen si zu hirem Beruff an hirer Passioun a géinge kloer un d'Zukunft vun der Landwirtschaft gleewen.