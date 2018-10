Géint 18.50 Auer sinn an der route de l'Europe zu Réimech en Auto an e Moto anenee gerannt. De Motocyclist gouf dobäi uerg um Been verwonnt.

Eng Automobilistin war mat hirem Gefier vun enger Bensinsstatioun nees op d'Strooss gefuer an ass do mat engem Motorrad kollidéiert, dee grad a Richtung Grenz gefuer ass. Et war vill Verkéier den Ament vum Accident.

De Motocyclist gouf wéi gesot méi schro um Been blesséiert an huet musse mat der Ambulanz vu Réimech an d'Spidol transportéiert ginn.



Och nach op der Plaz waren d'Asazzentere vu Réimech a Munneref, grad ewéi d'Police.