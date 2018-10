#CyberScams

CEO/Geschäftsemail-Bedruch

Dir sidd an ärer Firma responsabel fir de Paiement vu Rechnungen? Opgepasst wann Dir e Mail mat enger Rechnungsopfuerderung kritt déi iech komesch erschéngt.

Am Zweiwelsfall nofroen, de Chef informéieren an der Police Bescheed soen.

#CyberScams – Internetsécherheetswoch



Vun haut un informéiere mir all Dag am Kader vum europäesche Mount vun der Cybersécherheet iwwert déi verschidden Online-Bedruchsmaschen.



Weider Informatioune fannt dir op eiser Websäit:https://t.co/Q9MI53T9fP

A fir z'informéieren an iwwer verschidde Bedruchsmaschen am Internet opzeklären, huet d'Police dann och Online-Medie gewielt: Si pusht, twittert an op Twitter fënnt sech dann och e Video, deen eng interessant fiktiv Job-Annonce enthält: "CEO/Geschäftsemail-Bedruch".Mat dëser Warnung: "Dir sidd an ärer Firma responsabel fir de Paiement vu Rechnungen? Opgepasst wann Dir e Mail mat enger Rechnungsopfuerderung kritt déi iech komesch erschéngt. Am Zweiwelsfall nofroen, de Chef informéieren an der Police Bescheed soen."