Wéi d’Direction de l’Immigration um Donneschdeg de Moie matgedeelt huet, hätten am September 209 Mënschen eng Demande fir international Protektioun hei am Land gemaach. Domadder läit den Total fir dëst Joer bis elo bei 1.520. Et leeft dorobber eraus, datt dëst Joer manner Demande wäerten enregistréiert gi wéi d’lescht Joer.

Am September hunn Eriträer am meeschten Demande gestallt an zwar 89. Aus der ostafrikanescher Diktatur sinn eleng 2015 méi wéi 50.000 Mënsche geflücht. Laut Human Rights Watch ginn an Eritrea eng Majoritéit vun den 18jähregen zur Aarbecht forcéiert. Meenungsäusserung géing ënnerdréckt ginn.



PDF: Komplette Rapport mat allen Zuelen